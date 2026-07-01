Visite guidée de la Collégiale Notre-Dame, Parvis de la Collégiale Notre-Dame, Mantes-la-Jolie

Informations pratiques

Visite guidée de la Collégiale Notre-Dame Dimanche 20 septembre, 13h30, 14h30 Parvis de la Collégiale Notre-Dame Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Située au cœur du quartier historique de la ville, comprise dans l’enceinte d’un ancien château médiéval, la Collégiale domine le paysage mantais. Sa parenté architecturale avec Notre-Dame de Paris lui confère une place prépondérante.

La visite permettra de découvir son élégante architecture de pierre et de lumière du premier gothique. Accès exceptionnel aux tribunes et au dépôt lapidaire.

Parvis de la Collégiale Notre-Dame Place de l’Étape 78200 Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie 78200 Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 34 78 86 60 »}, {« type »: « email », « value »: « reservation.patour@manteslajolie.fr »}] Présence des parkings aux abords de la Collégiale Notre-Dame

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©Ville de Mantes-la-Jolie