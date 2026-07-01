Spectacle « Autres Dames » par la Compagnie Et Caetera, Parvis de la Collégiale Notre-Dame, Mantes-la-Jolie
samedi 19 septembre 2026 · Parvis de la Collégiale Notre-Dame · Mantes-la-Jolie
Informations pratiques
Spectacle « Autres Dames » par la Compagnie Et Caetera Samedi 19 septembre, 18h00 Parvis de la Collégiale Notre-Dame Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Pensée spécialement pour la collégiale Notre-Dame, la création Autres Dames invite à redécouvrir ce lieu de pierre, de lumière et d’élévation à travers la musique, le chant lyrique et la danse contemporaine. En habitant l’espace et en se fondant dans son architecture, la Compagnie Et Caetera donne voix et corps à ce témoin de l’histoire de la ville et de ses habitants.
Parvis de la Collégiale Notre-Dame Place de l’Étape 78200 Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie 78200 Yvelines Île-de-France Présence des parkings aux abords de la Collégiale Notre-Dame
Spectacle « Autres Dames »
©Et Caetera
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