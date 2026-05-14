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Contes insulaires Bibliothèque des Batignolles Paris

Contes insulaires Bibliothèque des Batignolles Paris

Contes insulaires Bibliothèque des Batignolles Paris mercredi 17 juin 2026.

Lieu : Bibliothèque des Batignolles

Adresse : 18, rue des Batignolles

Ville : 75017 Paris

Département : Paris

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Partons en voyage dans les îles proches ou lointaines,
d’hier ou d’aujourd’hui, nous y rencontrerons des héros et des monstres, des
animaux exotiques, des objets étranges ou des villes perdues.

mercredi 17 juin à 16h30
dans la cabane à histoires
sur inscription
à partir de 5 ans
Le mercredi 17 juin 2026
de 16h30 à 17h30
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-17T19:30:00+02:00
fin : 2026-06-17T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-17T16:30:00+02:00_2026-06-17T17:30:00+02:00

Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles  75017 Paris
+33144691830 DAC-bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/


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