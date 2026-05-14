Contes insulaires Bibliothèque des Batignolles Paris

Partons en voyage dans les îles proches ou lointaines,

d’hier ou d’aujourd’hui, nous y rencontrerons des héros et des monstres, des

animaux exotiques, des objets étranges ou des villes perdues.

mercredi 17 juin à 16h30

dans la cabane à histoires

sur inscription

à partir de 5 ans

Le mercredi 17 juin 2026

de 16h30 à 17h30

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-17T19:30:00+02:00

fin : 2026-06-17T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-17T16:30:00+02:00_2026-06-17T17:30:00+02:00

Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris

+33144691830 DAC-bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/



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