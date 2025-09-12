Châteauroux

Contes & légendes du Berry

2 place de la République Châteauroux Indre

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-16 20:00:00

fin : 2026-08-13 22:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-30 2026-08-13 2026-08-27

À la nuit tombée, laissez-vous emporter par la magie des contes et légendes du Berry. Dans les rues de Châteauroux, suivez une visite envoûtante où histoires et créatures oubliées ressurgissent du passé pour éveiller votre imagination !

Alors que les ténèbres envahissent les ruelles de Châteauroux, vos pas résonnent sur les pavés à la rencontre de créatures fantasques ou surnaturelles. Histoire & histoires s’entremêlent pour vous conter des légendes d’un autre temps où se côtoient fées & sorcières. Au cours d’une visite insolite du Châteauroux historique, du miracle de Déols en 1187 à la légende la Dame de la Font-Chancela, entreprenez un incroyable voyage au pays de l’imaginaire et de l’incertain ! 8 .

2 place de la République Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74 accueil@chateauroux-tourisme.com

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English :

The Berry of witches is revealed to you during this unusual night visit of the old Châteauroux.

L’événement Contes & légendes du Berry Châteauroux a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Châteauroux Berry Tourisme