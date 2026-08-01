Contes-moi les étoiles, une soirée pyjama près de chez toi, vous donne rendez-vous ! Salle Jacques Brel Vernon

Informations pratiques

Vernon

Contes-moi les étoiles, une soirée pyjama près de chez toi, vous donne rendez-vous !

Salle Jacques Brel Rue Georges André Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 20:00:00

fin : 2026-08-22 21:30:00

Date(s) :

2026-08-22

Cette année, laissez-vous emporter par un spectacle mêlant vivre-ensemble, émotions et magie.

Petite nouveauté merci d’apporter vos coussins ou poufs pour vous installer confortablement.

Déroulement de la soirée

De 20h00 à 20h30 accueil, installation et moment d’échange avec l’équipe, si vous le souhaitez.

À 20h30 précises début du spectacle. ⚠️ Aucune entrée ne sera possible après 20h30.

Public concerné

Spectacle familial, gratuit et ouvert à tous à partir de 4 ans. (Les enfants doivent être accompagnés d’un parent ou d’un adulte).

Attention, les places sont limitées ! Comme vous le savez, nos soirées pyjama se remplissent vite. Cette année, une seule date est proposée, alors pensez à vous inscrire rapidement ! Nous n’avons pas encore trouvé le moyen de pousser les murs…

Inscriptions par SMS ou WhatsApp 06.11.98.08.56

Renseignements par téléphone ou par mail association.lecrochet@gmail.com

À vos pyjamas !

Cet événement est financé par la Préfecture de l’Eure dans le cadre du dispositif Quartiers d’été 2026. .

Salle Jacques Brel Rue Georges André Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 11 98 08 56 association.lecrochet@gmail.com

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English : Contes-moi les étoiles, une soirée pyjama près de chez toi, vous donne rendez-vous !

L’événement Contes-moi les étoiles, une soirée pyjama près de chez toi, vous donne rendez-vous ! Vernon a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération