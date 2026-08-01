Contes-moi les étoiles, une soirée pyjama près de chez toi, vous donne rendez-vous ! Salle Jacques Brel Vernon
samedi 22 août 2026 · Salle Jacques Brel · Vernon
Informations pratiques
Vernon
Contes-moi les étoiles, une soirée pyjama près de chez toi, vous donne rendez-vous !
Salle Jacques Brel Rue Georges André Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 20:00:00
fin : 2026-08-22 21:30:00
Date(s) :
2026-08-22
Cette année, laissez-vous emporter par un spectacle mêlant vivre-ensemble, émotions et magie.
Petite nouveauté merci d’apporter vos coussins ou poufs pour vous installer confortablement.
Déroulement de la soirée
De 20h00 à 20h30 accueil, installation et moment d’échange avec l’équipe, si vous le souhaitez.
À 20h30 précises début du spectacle. ⚠️ Aucune entrée ne sera possible après 20h30.
Public concerné
Spectacle familial, gratuit et ouvert à tous à partir de 4 ans. (Les enfants doivent être accompagnés d’un parent ou d’un adulte).
Attention, les places sont limitées ! Comme vous le savez, nos soirées pyjama se remplissent vite. Cette année, une seule date est proposée, alors pensez à vous inscrire rapidement ! Nous n’avons pas encore trouvé le moyen de pousser les murs…
Inscriptions par SMS ou WhatsApp 06.11.98.08.56
Renseignements par téléphone ou par mail association.lecrochet@gmail.com
À vos pyjamas !
Cet événement est financé par la Préfecture de l’Eure dans le cadre du dispositif Quartiers d’été 2026. .
Salle Jacques Brel Rue Georges André Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 11 98 08 56 association.lecrochet@gmail.com
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English : Contes-moi les étoiles, une soirée pyjama près de chez toi, vous donne rendez-vous !
L’événement Contes-moi les étoiles, une soirée pyjama près de chez toi, vous donne rendez-vous ! Vernon a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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