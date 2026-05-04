CONTES POUR PETITS ET GRANDS Hyelzas Hures-la-Parade

Hures-la-Parade

CONTES POUR PETITS ET GRANDS

Hyelzas Ferme Caussenarde d’autrefois Hures-la-Parade Lozère

Tarif : 4 – 4 – 8 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Depuis de nombreuses années, Evelyne, une habitante de Hyelzas, nous fait la joie de venir conter à la Ferme Caussenarde d’Autrefois, tous les jeudis en juillet et août à 16h.

Votre programme idéal 15h15 début de visite ; 16h écoute des contes sur l’aire de battage à mi parcours ; 16h30 poursuite de la visite.

Animation comprise dans le tarif habituel de la visite en autonomie.

Depuis de nombreuses années, Evelyne, une habitante de Hyelzas, nous fait la joie de venir conter à la Ferme Caussenarde d’Autrefois, tous les jeudis du 9 juillet au 27 août à 16h.

C’est toujours un plaisir de la voir pendant 30 minutes s’adapter à l’âge de son public et raconter la vie de la ferme et les subtilités de notre beau territoires à travers des histoires locales et des légendes de notre terroir.

Sur l’aire de battage, un amphithéâtre tout fait, elle fait vibrer les mots pour les enfants et pour les adultes qui l’écoutent avec attention.

Votre programme idéal

15h15 début de visite

16h écoute des contes sur l’aire de battage à mi parcours

16h30 poursuite de la visite.

Animation comprise dans le tarif habituel de la visite en autonomie. Règlement sur place (CB, espèces, chèque, ANCV). .

Hyelzas Ferme Caussenarde d’autrefois Hures-la-Parade 48150 Lozère Occitanie +33 4 66 45 65 25

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English :

For many years now, Hyelzas resident Evelyne has been delighted to come and tell stories at the Ferme Caussenarde d’Autrefois, every Thursday at 4pm in July and August.

Your ideal program: 3.15pm: start of tour; 4pm: listen to storytelling on the threshing floor halfway through the tour; 4.30pm: continuation of tour.

Included in the normal self-guided tour price.

L’événement CONTES POUR PETITS ET GRANDS Hures-la-Parade a été mis à jour le 2026-04-28 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes