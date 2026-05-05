Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Contes, racontées et autres histoires, Musée de Bretagne, Rennes

Contes, racontées et autres histoires, Musée de Bretagne, Rennes samedi 23 mai 2026.

Lieu : Musée de Bretagne

Adresse : Les Champs Libres - 10 cours des Alliés - 35000 RENNES

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tarif : gratuit

Contes, racontées et autres histoires Samedi 23 mai, 20h00 Musée de Bretagne Ille-et-Vilaine

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Aziliz Chartier, Marie Chiff’mine, Clarisse Evano et Aline Garric vous emmènent en voyage, à travers des récits fantastiques, réels ou imaginaires…

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}] Musée de Bretagne
Laissez-vous surprendre, en cheminant, par des histoires et légendes de Bretagne. NDM

À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)