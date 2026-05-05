Contes, racontées et autres histoires, Musée de Bretagne, Rennes

Contes, racontées et autres histoires Samedi 23 mai, 20h00 Musée de Bretagne Ille-et-Vilaine

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Aziliz Chartier, Marie Chiff’mine, Clarisse Evano et Aline Garric vous emmènent en voyage, à travers des récits fantastiques, réels ou imaginaires…

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}] Musée de Bretagne

Laissez-vous surprendre, en cheminant, par des histoires et légendes de Bretagne. NDM