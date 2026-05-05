Contes, racontées et autres histoires, Musée de Bretagne, Rennes
Contes, racontées et autres histoires, Musée de Bretagne, Rennes samedi 23 mai 2026.
Contes, racontées et autres histoires Samedi 23 mai, 20h00 Musée de Bretagne Ille-et-Vilaine
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00
Aziliz Chartier, Marie Chiff’mine, Clarisse Evano et Aline Garric vous emmènent en voyage, à travers des récits fantastiques, réels ou imaginaires…
Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}] Musée de Bretagne
Laissez-vous surprendre, en cheminant, par des histoires et légendes de Bretagne. NDM
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