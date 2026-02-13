Contes Shipibos – Festival F(r)iction du Réel – Die (26), Théâtre Les Aires, Die

Contes Shipibos – Festival F(r)iction du Réel – Die (26) Mercredi 18 mars, 17h30 Théâtre Les Aires Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-18T17:30:00+01:00 – 2026-03-18T18:30:00+01:00

Fin : 2026-03-18T17:30:00+01:00 – 2026-03-18T18:30:00+01:00

Le Pérou abrite cinquante-cinq communautés indigènes, dont les Shipibo-Konibo. Installé au cœur de la forêt amazonienne le long de la rivière Ucayali, à l’origine du fleuve Amazone, ce peuple est renommé pour sa connaissance des propriétés et de l’utilisation des plantes. Leur culture, riche et vibrante, s’exprime à travers l’art, l’artisanat, les légendes et la science des chamans. Les mythes et légendes des Shipibo- Konibo témoignent de la profondeur de leur système de pensée, contribuant ainsi à dévoiler les idées et les rêves qui animent cette communauté.

Notre univers poétique, graphique et musical, sera mis au service de ces contes et légendes, où l’humain et la nature s’entrelacent de manière intime.

En puisant notre récit dans trois des contes issus des ouvrages “Mythes De L’Amazonie – Une Traversée De L’imaginaire Shipibo” de Pierrette Bertrand-Ricoveri et “L’univers Enchanté Des Indiens Shipibos – Une Version Littéraire Des Mythes Et Légendes De La Tradition Orale Shipibo-Conibo” de Luis Urteaga Cabrera, notre objectif est de transmettre aux enfants un espace d’exploration de l’imaginaire. Cet espace, centré sur la nature, transcende la séparation habituelle entre l’humain et la nature, promouvant l’idée d’harmonie et d’espaces entrelacés, coexistants et devant se préserver mutuellement. Nous souhaitons permettre au spectateur de se laisser emporter par son propre imaginaire et de s’abandonner à ses propres interprétations.

Théâtre Les Aires 15 place du marché 26150 Die Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

