Contes signés, Médiathèque Elsa Triolet et Louis Aragon, Fontenay-sous-Bois

Informations pratiques

Contes signés Samedi 3 octobre, 10h30 Médiathèque Elsa Triolet et Louis Aragon Val-de-Marne

Jauge : 48 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00

Lecture-spectacle intégrant la Langue des signes. Une voix, des mains, des récits, des comptines, quelques accessoires… et le voyage commence ! La Langue des signes et son imaginaire nous emportent dans la magie des histoires.

Par la Compagnie Maya.

Médiathèque Elsa Triolet et Louis Aragon 16 allée Albert Camus 94120 Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois 94120 La Redoute Val-de-Marne Île-de-France 01 49 74 79 60 https://mediatheque.fontenay.fr [{« type »: « phone », « value »: « 01 49 74 79 60 »}] Lire, emprunter des documents, écouter de la musique, des histoires, aller sur internet, se documenter, s’informer, travailler, s’initier à l’informatique, consulter des ressources en ligne, assister à des rencontres, des kiosques, découvrir une exposition, participer à des ateliers, des animations, jouer à des jeux vidéo… Véritable lieu de vie, centre d’éveil et d’initiation, la médiathèque demeure un lieu de ressources à travers livres, partitions, DVD et magazines, contenus et savoirs en ligne mais aussi ressources en matériels, logiciels et compétences partagées.

Profitez de l’Atelier, un lieu dédié à l’imagination pour construire, découvrir, expérimenter et mener à bien vos projets créatifs (numérique, photo/vidéo, musique et sons, graphisme, loisirs créatifs…) Accès en transports en commun :

RER A : Arrêt « Val-de-Fontenay » (direction Marne-la-Vallée)

Arrêt « Fontenay-sous-Bois » (direction Boissy-Saint-Léger)

RER E : Arrêt « Val-de-Fontenay » (direction Tournan)

Accès en voiture et stationnement :

Autoroute A86 (sortie Fontenay-centre).

Parking public gratuit à l’Hôtel de Ville : accès au 26, rue Guérin Leroux 94120 Fontenay-sous-Bois

Biblis en folie 2026

©Compagnie Maya