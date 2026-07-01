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Conteurs dans les parcs, Parc Clos de la Murette, Avignon

jeudi 16 juillet 2026 · Parc Clos de la Murette · Avignon

Conteurs dans les parcs, Parc Clos de la Murette, Avignon

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Lieu
Parc Clos de la Murette
Adresse
Rue Diane de Poitiers, Avignon
Ville
84000 Avignon
Département
Vaucluse
Tarif
Entrée libre et gratuite

Conteurs dans les parcs Jeudi 16 juillet, 10h30 Parc Clos de la Murette Vaucluse

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-16T10:30:00+02:00 – 2026-07-16T11:30:00+02:00
Fin : 2026-07-16T10:30:00+02:00 – 2026-07-16T11:30:00+02:00

Des conteurs professionnels de tous les horizons viennent partager avec les petites et grandes oreilles quelques-unes de leurs fabuleuses histoires.

En cas de pluie, l’animation ce déroulera à la Bibliothèque Renaud-Barrault.

Parc Clos de la Murette Rue Diane de Poitiers, Avignon Avignon 84000 Quartier Sud Rocade Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur Bus :
Ligne 30 – arrêts Trillade ou Les Sources
Ligne 6 – arrêt François 1er

Tram :
Station Trillade ou Les Sources
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