Conteurs dans les parcs, Parc Clos de la Murette, Avignon

Informations pratiques

Conteurs dans les parcs Jeudi 16 juillet, 10h30 Parc Clos de la Murette Vaucluse

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-16T10:30:00+02:00 – 2026-07-16T11:30:00+02:00

Fin : 2026-07-16T10:30:00+02:00 – 2026-07-16T11:30:00+02:00

Des conteurs professionnels de tous les horizons viennent partager avec les petites et grandes oreilles quelques-unes de leurs fabuleuses histoires.

En cas de pluie, l’animation ce déroulera à la Bibliothèque Renaud-Barrault.

Parc Clos de la Murette Rue Diane de Poitiers, Avignon Avignon 84000 Quartier Sud Rocade Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur Bus :

Ligne 30 – arrêts Trillade ou Les Sources

Ligne 6 – arrêt François 1er

Tram :

Station Trillade ou Les Sources

Le petit chemin qui sent la noisette avec Stéfanie James Un été à Avignon Hors les murs