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Conteurs dans les parcs, Parc Clos de la Murette, Avignon

jeudi 6 août 2026 · Parc Clos de la Murette · Avignon

Conteurs dans les parcs, Parc Clos de la Murette, Avignon

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Lieu
Parc Clos de la Murette
Adresse
Rue Diane de Poitiers, Avignon
Ville
84000 Avignon
Département
Vaucluse
Tarif
Entrée libre et gratuite

Conteurs dans les parcs Jeudi 6 août, 10h30 Parc Clos de la Murette Vaucluse

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-06T10:30:00+02:00 – 2026-08-06T11:30:00+02:00
Fin : 2026-08-06T10:30:00+02:00 – 2026-08-06T11:30:00+02:00

Des conteurs professionnels de tous les horizons viennent partager avec les petites et grandes oreilles quelques-unes de leurs fabuleuses histoires.

En cas de pluie, l’animation ce déroulera à la Bibliothèque Renaud-Barrault.

Parc Clos de la Murette Rue Diane de Poitiers, Avignon Avignon 84000 Quartier Sud Rocade Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur Bus :
Ligne 30 – arrêts Trillade ou Les Sources
Ligne 6 – arrêt François 1er

Tram :
Station Trillade ou Les Sources
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