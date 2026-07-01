Contrôle | Émancipation : les usages sociaux de la photographie, Haute École des Arts du Rhin (HEAR), Strasbourg

Informations pratiques

Contrôle | Émancipation : les usages sociaux de la photographie 18 et 19 février 2027 Haute École des Arts du Rhin (HEAR) Collectivité européenne d’Alsace

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-18T10:00:00+01:00 – 2027-02-18T20:00:00+01:00

Fin : 2027-02-19T09:00:00+01:00 – 2027-02-19T17:00:00+01:00

Ces rencontres se déclinent en deux volets complémentaires à Marseille et à Strasbourg, consacrés respectivement à la photographie comme instrument de contrôle social et comme vecteur d’émancipation. Chaque volet réunira chercheurs et photographes autour d’une réflexion sur régimes visuels et les usages de la photographie en sciences humaines et sociales. Des rencontres avec des centres d’art et la valorisation des travaux d’étudiants en art et ethnologie viendront prolonger cette réflexion collective.

Ces journées s’attacheront à clarifier ce que recouvrent les images produites ou mobilisées dans la recherche en sciences humaines et sociales, en distinguant sans les opposer :

– les images créées par les chercheurs (photographies de terrain, pratique de recherche et d’expérimentation par l’image, diffusion) ;

– les images analysées par les sciences sociales (photographies d’archives, images médiatiques, flux numériques, productions liées à l’intelligence artificielle) ;

– et les images produites par les artistes qui s’emparent de corpus visuels ethnographiques ou en génèrent de nouveaux à visée critique ou émancipatrice.

Haute École des Arts du Rhin (HEAR) 1 Rue de l’Académie, 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Krutenau Collectivité européenne d’Alsace Grand Est

Ces rencontres se déclinent en deux volets complémentaires à Marseille et à Strasbourg, consacrés respectivement à la photographie comme instrument de contrôle social et comme vecteur d’émancipation.…

© Amandine Turri Hoelken