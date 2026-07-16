Convergences Bio, Guinguette principale de Tours, Tours

Informations pratiques

Convergences Bio Dimanche 20 septembre, 11h00 Guinguette principale de Tours Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La Ville de Tours et la Cuisine Centrale seront présentes sur le marché paysan de Convergences Bio pour présenter les actions faites sur le thème « Une seule santé » (thème du Mois de la Biodiversité à Tours du 05/09 au 01/10) : l’eau, la santé, la nature en ville et l’alimentation.

Guinguette principale de Tours 111 Rue des Tanneurs, 37000 Tours Tours 37000 Vieux Tours Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

La Ville de Tours et la Cuisine Centrale seront présentes sur le marché paysan de Convergences Bio pour présenter les actions faites sur le thème « Une seule santé ».