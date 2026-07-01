Conversation autour de l’art, Musée des Augustins, Toulouse

Informations pratiques

Conversation autour de l’art Samedi 4 juillet, 16h00 Musée des Augustins Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T16:00:00+02:00 – 2026-07-04T17:30:00+02:00

Fin : 2026-07-04T16:00:00+02:00 – 2026-07-04T17:30:00+02:00

Participez à un échange privilégié entre Laure Dalon, directrice du musée des Augustins. La discussion abordera l’acquisition exceptionnelle du tableau de Nicolas Tournier « Le joueur de luth ».

> Durée : 1h30

> Tarif : 9€ tarif plein /7€ tarif jeunes et étudiants / 7€ tarif réduit PSH, minimas sociaux, Amis du musée

Musée des Augustins 21 rue de Metz 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie https://augustins.toulouse.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.musee-augustins.toulouse.fr/selection/timeslotpass?productId=10229534996317 »}] Le musée présente des collections de peintures et de sculptures du début du Moyen Âge aux premières années du XXe siècle. Métro : ligne A – station Esquirol, ligne B – station Carmes

avec Laure Dalon, directrice du musée des Augustins