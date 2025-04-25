Conversations sous l’arbre au Domaine de Chaumont-sur-Loire Chaumont-sur-Loire

Conversations sous l’arbre au Domaine de Chaumont-sur-Loire

Un thème pour deux jours de jubilation intellectuelle avec des invités exceptionnels. Trois conférences, une table ronde, des temps de discussion à bâtons rompus, une rencontre avec un artiste, la visite des expositions du Domaine, le tout dans le confort vert d’un hôtel d’arts et de nature.

Trois conférences, une table ronde, des temps de discussion à bâtons rompus, une rencontre avec un artiste, la visite des expositions du Domaine, le tout dans le confort vert d'un hôtel d'arts et de nature, augmenté par la gastronomie délicatement locale du Grand Chaume. Venez écouter et discuter avec des personnalités de la culture, des arts et des sciences.

Chaumont-sur-Loire 41150 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire seminaire@domaine-chaumont.fr

English :

A theme for two days of intellectual jubilation with exceptional guests. Three lectures, a round table, informal discussions, a meeting with an artist, a tour of the Domaine?s exhibitions, all in the green comfort of an arts and nature hotel.

German :

Ein Thema für zwei Tage intellektuellen Jubels mit außergewöhnlichen Gästen. Drei Vorträge, ein runder Tisch, Zeit für ungezwungene Diskussionen, ein Treffen mit einem Künstler, ein Besuch der Ausstellungen der Domaine, all das im grünen Komfort eines Kunst- und Naturhotels.

Italiano :

Un tema per due giorni di gioia intellettuale con ospiti d’eccezione. Tre conferenze, una tavola rotonda, discussioni informali, un incontro con un artista e una visita alle mostre del Domaine, il tutto nel verde comfort di un hotel d’arte e natura.

Espanol :

Un tema para dos días de júbilo intelectual con invitados de excepción. Tres conferencias, una mesa redonda, debates informales, un encuentro con un artista y una visita a las exposiciones del Domaine, todo ello en el verde confort de un hotel de arte y naturaleza.

