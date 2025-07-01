Festival International des Jardins Chaumont-sur-Loire

Domaine de Chaumont-sur-Loire Chaumont-sur-Loire Loir-et-Cher

Le Festival International des Jardins est un rendez-vous international incontournable. Événement emblématique du Domaine dédié à la création, l’imagination, la poésie et la nature. Reconnu depuis 1992 tant par les professionnels que par les amateurs de jardin, il accueille chaque année paysagistes et concepteurs venus du monde entier. Fruit d’un concours annuel pour lequel un jury sélectionne plus d’une vingtaine de projets conçus par des équipes pluridisciplinaires, s’ajoutant aux “Cartes Vertes” données à des invités du Domaine. Le Festival est un laboratoire de la création contemporaine des jardins. 30 jardins expérimentaux renouvelés chaque année. Des signatures prestigieuses d’aujourd’hui et de demain.

Édition 2025 Il était une fois au jardin jardin enchanteur, jardin enchanté

Domaine de Chaumont-sur-Loire Chaumont-sur-Loire 41150 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 20 99 22 contact@domaine-chaumont.fr

English :

The International Garden Festival, of international renown, has been recognised since 1992 by both professionals and garden lovers and welcomes, every year, landscape designers and garden architects from all over the world.

German :

Das international bekannte Festival International des Jardins wird seit 1992 sowohl von Fachleuten als auch von Gartenliebhabern anerkannt und empfängt jedes Jahr Landschaftsarchitekten und Designer aus der ganzen Welt.

Italiano :

Il Festival Internazionale del Giardino, di fama internazionale, è riconosciuto dal 1992 sia dai professionisti che dagli amanti del giardino e accoglie ogni anno paesaggisti e designer da tutto il mondo.

Espanol :

El Festival Internacional de Jardinería, de renombre internacional, es reconocido desde 1992 tanto por los profesionales como por los amantes de los jardines y acoge, cada año, a paisajistas y diseñadores de todo el mundo.

