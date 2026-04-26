COOKIE RECORDS fête la musique dans la parc des Buttes-Chaumont PAVILLON PUEBLA Paris

ENTRÉE GRATUITE

Comme chaque année, on célèbre la musique, l’arrivée de l’été et le jour le plus long dans le parc le plus cool de Paris !

2 scènes seront montées sur les 2 terrasses arborées du Pavillon Puebla, logé au coeur des Buttes Chaumont.

Jauge limitée, le billet ne garantit pas l’entrée (venez tôt)

Line up

SCÈNE 1 (15h – 00h) : soon

SCÈNE 2 (13h – 23h) : soon

RAMÈNE DE L’AMOUR

On vous encourage à venir avec un (petit) cadeau que vous pourrez donner à :

– un·e inconnu·e du dancefloor

– un·e artiste

– un·e membre du staff (sécurité, bar, cuisine, régie lumière, régie son)

INFOS PRATIQUES

Dans le parc des Buttes Chaumont, au niveau de l’Avenue Darcel, 75019 Paris

Quand le parc est fermé, l’accès au pavillon se fait par la grille face au 39 av. Simon Bolivar

Jauge limitée : le billet shotgun ne garantit pas l’accès au lieu

LE rendez vous iconique de Cookie Records : sa fête de la musique mythique dans le parc de Buttes Chaumont au coeur du 19ème arrondissement.

Le dimanche 21 juin 2026

de 12h00 à 23h00

gratuit sous condition Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-21T15:00:00+02:00

fin : 2026-06-22T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-21T12:00:00+02:00_2026-06-21T23:00:00+02:00

PAVILLON PUEBLA Parc Des Buttes-Chaumont l Avenue Darcel 75019 Paris

https://shotgun.live/fr/events/cookie-records-fete-la-musique-dans-les-buttes-chaumont



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