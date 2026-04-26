COOKIE RECORDS fête la musique dans la parc des Buttes-Chaumont PAVILLON PUEBLA Paris
COOKIE RECORDS fête la musique dans la parc des Buttes-Chaumont PAVILLON PUEBLA Paris dimanche 21 juin 2026.
ENTRÉE GRATUITE
Comme chaque année, on célèbre la musique, l’arrivée de l’été et le jour le plus long dans le parc le plus cool de Paris !
2 scènes seront montées sur les 2 terrasses arborées du Pavillon Puebla, logé au coeur des Buttes Chaumont.
Jauge limitée, le billet ne garantit pas l’entrée (venez tôt)
Line up
- SCÈNE 1 (15h – 00h) : soon
- SCÈNE 2 (13h – 23h) : soon
RAMÈNE DE L’AMOUR
On vous encourage à venir avec un (petit) cadeau que vous pourrez donner à :
– un·e inconnu·e du dancefloor
– un·e artiste
– un·e membre du staff (sécurité, bar, cuisine, régie lumière, régie son)
INFOS PRATIQUES
Dans le parc des Buttes Chaumont, au niveau de l’Avenue Darcel, 75019 Paris
Quand le parc est fermé, l’accès au pavillon se fait par la grille face au 39 av. Simon Bolivar
Jauge limitée : le billet shotgun ne garantit pas l’accès au lieu
LE rendez vous iconique de Cookie Records : sa fête de la musique mythique dans le parc de Buttes Chaumont au coeur du 19ème arrondissement.
Le dimanche 21 juin 2026
de 12h00 à 23h00
gratuit sous condition Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-21T15:00:00+02:00
fin : 2026-06-22T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-21T12:00:00+02:00_2026-06-21T23:00:00+02:00
PAVILLON PUEBLA Parc Des Buttes-Chaumont l Avenue Darcel 75019 Paris
https://shotgun.live/fr/events/cookie-records-fete-la-musique-dans-les-buttes-chaumont
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