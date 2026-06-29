Cookin’ With Dexter Gordon Le Melville Paris

Il y a 10 ans, le pianiste Alix Logiaco et le saxophoniste Florian Marques décident de créer le projet « Cookin’ With », animés par la même idée de se re-approprier le langage du jazz mainstream des décennies 1950 et 1960. Avec de nombreux concerts dans les clubs parisiens et avec des collaborations prestigieuses comme celle avec Dmitry Baevsky lors de leur hommage à Jackie McLean, ils veulent faire de « Cookin’ With » un groupe modulable qui a pour vocation d’explorer l’univers musical des artistes qui ont fait les grandes heures du jazz.

Ils vous proposent ce soir un programme autour des compositions du saxophoniste Dexter Gordon !

Florian Marques : sax

Alix Logiaco : piano

Cyril Billot : contrebasse

Germain Cornet : batterie

Il y a dix ans, Alix Logiaco et Florian Marques ont lancé « Cookin’ With », un projet jazz inspiré des années 50-60. Ce soir, hommage à Dexter Gordon avec des sonorités à savourer !

Le vendredi 30 octobre 2026

de 21h00 à 23h30

payant Tarif plein : 10 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-30T22:00:00+01:00

fin : 2026-10-31T00:30:00+01:00

Date(s) : 2026-10-30T21:00:00+02:00_2026-10-30T23:30:00+02:00

Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris

https://lemelville.fr/?p=6056



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