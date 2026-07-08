Cool Sorcery • Salabestia SUPERSONIC Paris

Informations pratiques

COOL SORCERY (22h30)

(Alt rock – Brasília, BRA)

cool sorcery est un groupe de rock alternatif original originaire de Brasília qui combine l’énergie brute du garage rock avec des textures lo-fi et rock progressif, s’inspirant de groupes comme Nirvana, Black Sabbath, Frank Zappa et de groupes de rock contemporains tels que King Gizzard and the Lizard Wizard et Thee Oh Sees.

Les 3 influences : King Gizzard and The Lizard Wizard, Thee Oh Sees et Frank Zappa

https://coolsorcery.bandcamp.com/album/terra-invaders

https://www.youtube.com/channel/UC0MYqlE94_uuHP0ZGYETYvw

SALABESTIA (21h30)

(Indie noise – Fuzz-Wire – Paris, FR)

Formé à Paris en 2022, SALABESTIA réunit d’anciens membres de Revok, desicobra et madeincanada. Le trio trace une ligne tendue entre noise organique et indie pop accidentée, avec des morceaux où les mélodies émergent de la distorsion comme des éclats de lumière d’un amas de poussière.

Après plus de quinze ans à se croiser et à partager la scène ensemble dans d’autres groupes, les trois musiciens se retrouvent enfin sous cette forme pour donner naissance à Plenty of Nothing (2024), le premier album du groupe. En live, SALABESTIA déploie une intensité brute, où le chaos devient matière, et la matière, catharsis.

À l’occasion de cette soirée, le groupe présentera une large partie de son deuxième album.

Les 3 influences : Dinosaur Jr, Mogwai, Shipping News

https://salabestianoise.bandcamp.com

https://www.youtube.com/@salabestia

La suite de la programmation arrive très vite !

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Vendredi 4 Septembre 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

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SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Cette soirée plaira aux fans de… Wavves, Skegss & Egg Idiot

Le vendredi 04 septembre 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-04T22:00:00+02:00

fin : 2026-09-05T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-04T19:00:00+02:00_2026-09-04T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/6L8CV1ZsJ https://fb.me/e/6L8CV1ZsJ



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