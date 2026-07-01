Copie au Musée Place d’Arçon Pontarlier

Informations pratiques

Pontarlier

Copie au Musée

Place d’Arçon Musée de Pontarlier Pontarlier Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 14:00:00

fin : 2026-08-22 18:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Passez un après-midi créatif au Musée en copiant les oeuvres qui vous inspirent le plus ! Paysages comtois, portraits expressifs ou motifs en faïence choisissez votre modèle et laissez parler votre créativité.

Seuls les crayons gris et de couleur, aquarelles et gouaches sont acceptés. Matériel non fourni

Réservation conseillée. Nombre de places limité. .

Place d’Arçon Musée de Pontarlier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 16 contact-musee@ville-pontarlier.com

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English : Copie au Musée

L’événement Copie au Musée Pontarlier a été mis à jour le 2026-07-01 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS