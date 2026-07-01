UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Pontarlier

Copie au Musée Place d’Arçon Pontarlier

samedi 22 août 2026 · Place d'Arçon · Pontarlier

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Place d'Arçon
Adresse
Musée de Pontarlier
Ville
25300 Pontarlier
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Pontarlier

Copie au Musée

Place d’Arçon Musée de Pontarlier Pontarlier Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 14:00:00
fin : 2026-08-22 18:00:00

Date(s) :
2026-08-22

Passez un après-midi créatif au Musée en copiant les oeuvres qui vous inspirent le plus ! Paysages comtois, portraits expressifs ou motifs en faïence choisissez votre modèle et laissez parler votre créativité.
Seuls les crayons gris et de couleur, aquarelles et gouaches sont acceptés. Matériel non fourni
Réservation conseillée. Nombre de places limité.   .

Place d’Arçon Musée de Pontarlier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 16  contact-musee@ville-pontarlier.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Copie au Musée

L’événement Copie au Musée Pontarlier a été mis à jour le 2026-07-01 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

À voir aussi à Pontarlier (Doubs)