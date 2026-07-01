Copie au Musée Place d’Arçon Pontarlier
samedi 22 août 2026 · Place d'Arçon · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Copie au Musée
Place d’Arçon Musée de Pontarlier Pontarlier Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 14:00:00
fin : 2026-08-22 18:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Passez un après-midi créatif au Musée en copiant les oeuvres qui vous inspirent le plus ! Paysages comtois, portraits expressifs ou motifs en faïence choisissez votre modèle et laissez parler votre créativité.
Seuls les crayons gris et de couleur, aquarelles et gouaches sont acceptés. Matériel non fourni
Réservation conseillée. Nombre de places limité. .
Place d’Arçon Musée de Pontarlier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 16 contact-musee@ville-pontarlier.com
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English : Copie au Musée
L’événement Copie au Musée Pontarlier a été mis à jour le 2026-07-01 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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