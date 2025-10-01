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Copie au Musée Musée Municipal Pontarlier

samedi 22 août 2026 · Musée Municipal · Pontarlier

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Musée Municipal
Adresse
2 Place d'Arcon
Ville
25300 Pontarlier
Département
Doubs
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Pontarlier

Copie au Musée

Musée Municipal 2 Place d’Arcon Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 14:00:00
fin : 2026-08-22 18:00:00

Date(s) :
2026-08-22

Organisé par le Musée Municipal.
Passez un après-midi créatif au Musée en copiant les œuvres qui vous inspirent le plus ! Choisissez votre modèle et laissez parler votre créativité. Seuls les crayons gris et de couleur, aquarelles et gouaches sont acceptés. Matériel non fourni. Pour tous.
Réservation conseillée. Nombre de places limité.   .

Musée Municipal 2 Place d’Arcon Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 16  musee@ville-pontarlier.com

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English : Copie au Musée

L’événement Copie au Musée Pontarlier a été mis à jour le 2026-06-20 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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