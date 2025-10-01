Copie au Musée Musée Municipal Pontarlier
samedi 22 août 2026 · Musée Municipal · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Copie au Musée
Musée Municipal 2 Place d’Arcon Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 14:00:00
fin : 2026-08-22 18:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Organisé par le Musée Municipal.
Passez un après-midi créatif au Musée en copiant les œuvres qui vous inspirent le plus ! Choisissez votre modèle et laissez parler votre créativité. Seuls les crayons gris et de couleur, aquarelles et gouaches sont acceptés. Matériel non fourni. Pour tous.
Réservation conseillée. Nombre de places limité. .
Musée Municipal 2 Place d’Arcon Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 16 musee@ville-pontarlier.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Copie au Musée
L’événement Copie au Musée Pontarlier a été mis à jour le 2026-06-20 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
À voir aussi à Pontarlier (Doubs)
- Atelier Stage d’initiation à la vannerie d’osier Atelier Saule en Fa Pontarlier 1 juillet 2026
- Sortie découverte dans la forêt endormie La Tisanerie Pontarlier 1 juillet 2026
- Après-midi jeux vidéo Médiathèque municipale Pontarlier 1 juillet 2026
- Julien Doré le Dernier Pestacle Cinéma Olympia Pontarlier 2 juillet 2026
- Summer P.A Party Pontarlier 3 juillet 2026