Copie de Le Messie de Haendel Eglise de la Madeleine Paris

Le Messie de Haendel est un chef d’oeuvre absolu du répertoire sacré. Composé en a peine 3 semaines cet oratorio retrace la vie du Christ à travers des pages d’une intensité spirituelle et musicale exceptionnelle.

Ne manquez pas l’incroyable performance de l orchestre Hélios

Le vendredi 11 décembre 2026

de 20h45 à 22h00

payant

DE 60 à 20 €

Public enfants, jeunes et adultes.

Eglise de la Madeleine Place de la Madeleine 75008 Paris

https://www.orchestrehelios.com/ +33681440432 concertshelios@gmail.com https://www.facebook.com/orchelios https://www.facebook.com/orchelios



