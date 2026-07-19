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Copie de Une histoire à dessiner, une mémoire à écrire : Simone Veil. Mes sœurs et moi Mémorial de la Shoah Paris

mardi 27 octobre 2026 · Mémorial de la Shoah · Paris

Copie de Une histoire à dessiner, une mémoire à écrire : Simone Veil. Mes sœurs et moi Mémorial de la Shoah Paris

Informations pratiques

Début
mardi 27 octobre 2026
Fin
mardi 27 octobre 2026
Lieu
Mémorial de la Shoah
Adresse
17 rue Geoffroy l'Asnier
Ville
75004 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Tarif : 6€</p>

À l’issue de la visite guidée de l’exposition Simone Veil. Mes sœurs et moi, les participants retracent le destin de la famille Jacob. Les adultes s’initient à l’écriture épistolaire tandis que les enfants illustrent par une planche de BD un épisode marquant de la vie de la famille Jacob.

Durée : 2 h 30.

Dans cet atelier, adultes et enfants participent à une activité complémentaire. Chacun des participants doit réserver sa place.

Pour plus d’informations : reservation.groupes@memorialdelashoah.org

Réserver

Pour les familles (enfant à partir de 10 ans).

pendant les vacances de la Toussaint
Le mardi 27 octobre 2026
de 14h00 à 16h30
payant

Tarif : 6€

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-27T15:00:00+01:00
fin : 2026-10-27T17:30:00+01:00
Date(s) : 2026-10-27T14:00:00+02:00_2026-10-27T16:30:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier  75004 Paris
Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/atelier-une-histoire-a-dessiner-une-memoire-a-ecrire +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial


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