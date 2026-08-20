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Copropriété : Réseau de chaleur urbain et facturation, En ligne, Lille

jeudi 22 octobre 2026 · En ligne · Lille

Copropriété : Réseau de chaleur urbain et facturation, En ligne, Lille

Informations pratiques

Début
jeudi 22 octobre 2026
Fin
jeudi 22 octobre 2026
Lieu
En ligne
Adresse
lille
Ville
Lille
Département
Nord
Tarif
Gratuit, sur inscription

Copropriété : Réseau de chaleur urbain et facturation Jeudi 22 octobre, 17h30 En ligne Nord

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-22T17:30:00+02:00 – 2026-10-22T18:30:00+02:00
Fin : 2026-10-22T17:30:00+02:00 – 2026-10-22T18:30:00+02:00

Copropriété : Réseau de chaleur urbain et facturation
Avec le déploiement du RCU, nombres de copropriétés vont pouvoir bénéficier de ce service. Cet atelier fait le point sur le fonctionnement d’un tel système de chauffage et sur les facturations liées à ce système.
Jeudi 15 octobre 2026 – 17h30-18h30
Webinaire
Inscription :https://forms.cloud.microsoft/e/gAFC1UgHFS
Animé par : logo Urbanis

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Webinaire

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