Copropriété : Réseau de chaleur urbain et facturation, En ligne, Lille

Informations pratiques

Copropriété : Réseau de chaleur urbain et facturation Jeudi 22 octobre, 17h30 En ligne Nord

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-22T17:30:00+02:00 – 2026-10-22T18:30:00+02:00

Fin : 2026-10-22T17:30:00+02:00 – 2026-10-22T18:30:00+02:00

Copropriété : Réseau de chaleur urbain et facturation

Avec le déploiement du RCU, nombres de copropriétés vont pouvoir bénéficier de ce service. Cet atelier fait le point sur le fonctionnement d’un tel système de chauffage et sur les facturations liées à ce système.

Jeudi 15 octobre 2026 – 17h30-18h30

Webinaire

Inscription :https://forms.cloud.microsoft/e/gAFC1UgHFS

Animé par : logo Urbanis

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Webinaire

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