Copropriété : Réseau de chaleur urbain et facturation, En ligne, Lille
jeudi 22 octobre 2026 · En ligne · Lille
Informations pratiques
Copropriété : Réseau de chaleur urbain et facturation Jeudi 22 octobre, 17h30 En ligne Nord
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-22T17:30:00+02:00 – 2026-10-22T18:30:00+02:00
Fin : 2026-10-22T17:30:00+02:00 – 2026-10-22T18:30:00+02:00
Copropriété : Réseau de chaleur urbain et facturation
Avec le déploiement du RCU, nombres de copropriétés vont pouvoir bénéficier de ce service. Cet atelier fait le point sur le fonctionnement d’un tel système de chauffage et sur les facturations liées à ce système.
Jeudi 15 octobre 2026 – 17h30-18h30
Webinaire
Inscription :https://forms.cloud.microsoft/e/gAFC1UgHFS
Animé par : logo Urbanis
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Webinaire
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