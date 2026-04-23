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Coquelicontes Contes au fil des cordes Sardent

Coquelicontes Contes au fil des cordes Sardent

Coquelicontes Contes au fil des cordes Sardent mardi 26 mai 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 23250 Sardent

Département : Creuse

Début : mardi 26 mai 2026

Fin : mardi 26 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Sardent

Coquelicontes Contes au fil des cordes

Salle des fêtes Sardent Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 14:30:00
fin : 2026-05-26

Date(s) :
2026-05-26

A partir de 6 ans Durée 50 minutes.
Bérengère devient le porte-voix de Merline l’Enchanteuse, muse et bardesse imaginaire qui apparaît dès qu’elle pince ou effleure les cordes de ses instruments. Voix, guitare, cithare et violoncelle entraînent le public dans une ribambelle de ritournelles ! Cette femme Trobaïritz des temps modernes lie mots et mélodies avec humour et poésie, pour transporter les imaginaires.   .

Salle des fêtes Sardent 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 95 83 48 

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English : Coquelicontes Contes au fil des cordes

L’événement Coquelicontes Contes au fil des cordes Sardent a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Creuse Sud Ouest

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