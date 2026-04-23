Sardent

Coquelicontes Contes et Kamishibaï

Salle des fêtes Sardent Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 10:00:00

fin : 2026-05-26

Date(s) :

2026-05-26

A partir de 3 ans Durée 40 à 60 minutes.

Des reproductions d’oeuvres d’art illustrent les contes choisis par Bérengère, transformés en kamishibaï pour une version, ou en projection numérique sur grand écran. Issu d’un projet de collaboration avec la Micro-folie de Meymac (musée numérique), vous pourrez découvrir les contes de la piste des fleurs, de la naissance du violon, de Jack et le haricots magique, et de la saveur de la langue. En musique. .

Salle des fêtes Sardent 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 95 83 48

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English : Coquelicontes Contes et Kamishibaï

L’événement Coquelicontes Contes et Kamishibaï Sardent a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Creuse Sud Ouest