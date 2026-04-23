Coquelicontes Contes et Kamishibaï Sardent
Coquelicontes Contes et Kamishibaï Sardent mardi 26 mai 2026.
Sardent
Coquelicontes Contes et Kamishibaï
Salle des fêtes Sardent Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 10:00:00
fin : 2026-05-26
Date(s) :
2026-05-26
A partir de 3 ans Durée 40 à 60 minutes.
Des reproductions d’oeuvres d’art illustrent les contes choisis par Bérengère, transformés en kamishibaï pour une version, ou en projection numérique sur grand écran. Issu d’un projet de collaboration avec la Micro-folie de Meymac (musée numérique), vous pourrez découvrir les contes de la piste des fleurs, de la naissance du violon, de Jack et le haricots magique, et de la saveur de la langue. En musique. .
Salle des fêtes Sardent 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 95 83 48
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English : Coquelicontes Contes et Kamishibaï
L’événement Coquelicontes Contes et Kamishibaï Sardent a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Creuse Sud Ouest
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