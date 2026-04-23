Bourganeuf

Coquelicontes Ô fil de l’eau

bibliothèque Bourganeuf Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 10:30:00

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

A partir de 8 ans Durée 1 heure.

Hissez-vous dans sa barque de conteur pour voyager jusqu’à ces histoires…. Ensemble, laissez-vous glisser Ô fil de l’eau . Un spectacle pour se rappeler que les premiers chemins étaient d’eau… et se rappeler au gré du courant que, si les forêts sont les poumons de la Terre, les rivières en sont les veines. Embarquement immédiat entre contes et musique. .

bibliothèque Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 09 85

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English : Coquelicontes Ô fil de l’eau

L’événement Coquelicontes Ô fil de l’eau Bourganeuf a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Creuse Sud Ouest