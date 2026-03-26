Défi Zizim Bourganeuf
Défi Zizim Bourganeuf dimanche 24 mai 2026.
Défi Zizim
Place de la Mairie Bourganeuf Creuse
Tarif : 10 – 10 – 17 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Trails de 12 et 20 km organisés par le Leyrenne Athletic Club sur les circuits de l’Enjambée Creusoise.
Départ à 9h15 place de la mairie de Bourganeuf.
Inscriptions obligatoires. .
Place de la Mairie Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 86 56 51 dominique.scafone@wanadoo.fr
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English :
L’événement Défi Zizim Bourganeuf a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Creuse Sud Ouest
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