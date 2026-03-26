Défi Zizim

Place de la Mairie Bourganeuf Creuse

Tarif : 10 – 10 – 17 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Trails de 12 et 20 km organisés par le Leyrenne Athletic Club sur les circuits de l’Enjambée Creusoise.

Départ à 9h15 place de la mairie de Bourganeuf.

Inscriptions obligatoires. .

Place de la Mairie Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 86 56 51 dominique.scafone@wanadoo.fr

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English :

L’événement Défi Zizim Bourganeuf a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Creuse Sud Ouest