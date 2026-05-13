Visites guidées, Pôle des Énergies, Bourganeuf

Visites guidées Samedi 23 mai, 19h00, 20h00, 21h00, 22h00 Pôle des Énergies Creuse

Limité à 15 personnes par visites

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T22:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

✨ Nuit des Musées – Pôle des Énergies | Samedi 23 mai 2026 ✨

Et si vous découvriez le musée autrement… de nuit ?

À l’occasion de la Nuit des Musées, le Pôle des Énergies de Bourganeuf ouvre exceptionnellement ses portes en soirée et vous propose des visites guidées nocturnes gratuites, dans une ambiance unique, plus intime et plus immersive.

À la lueur du soir, les collections prennent une autre dimension : les histoires se racontent différemment, les détails se révèlent, et le musée devient un lieu de découverte, de curiosité et d’échange, accessible à tous.

Que vous soyez habitant de la commune, visiteur de passage, amateur de patrimoine ou simplement curieux, cette soirée est l’occasion idéale de (re)découvrir le musée dans un cadre exceptionnel.

Samedi 23 mai 2026

19h | 20h | 21h | 22h

️ Entrée gratuite

Venez vivre une expérience culturelle originale, conviviale et ouverte à tous, au cœur de Bourganeuf.

Pôle des Énergies Route de la Cascade, 23400 Bourganeuf Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine 05 55 64 39 29 https://poledesenergies.fr/ https://www.facebook.com/poledesenergies.bourganeuf Le Pôle des Énergies est un lieu de démonstration et de réflexion sur les énergies renouvelables. Parking à proximité et borne de recharge pour véhicule électrique

✨ Nuit des Musées – Pôle des Énergies | Samedi 23 mai 2026 ✨

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