Les rendez vous de Papier Crayon Route du Docteur Butaud Bourganeuf
Les rendez vous de Papier Crayon Route du Docteur Butaud Bourganeuf dimanche 17 mai 2026.
Bourganeuf
Les rendez vous de Papier Crayon
Route du Docteur Butaud Centre Social Agora Bourganeuf Creuse
Tarif : 24 – 24 – 24 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 14:00:00
fin : 2026-05-17 17:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Atelier papier maché
Ouvert aux enfants accompagnés d’un adulte, aux ados et aux plus grands.
Tarif 24€/pers + adhésion prix libre .
Route du Docteur Butaud Centre Social Agora Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 88 02 74 atelierdessincouleur@outlook.com
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English : Les rendez vous de Papier Crayon
L’événement Les rendez vous de Papier Crayon Bourganeuf a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Creuse Sud Ouest
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