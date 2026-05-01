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Les rendez vous de Papier Crayon Route du Docteur Butaud Bourganeuf

Les rendez vous de Papier Crayon Route du Docteur Butaud Bourganeuf

Les rendez vous de Papier Crayon Route du Docteur Butaud Bourganeuf dimanche 17 mai 2026.

Lieu : Route du Docteur Butaud

Adresse : Centre Social Agora

Ville : 23400 Bourganeuf

Département : Creuse

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 24 24 24 Tarif de base plein tarif

Bourganeuf

Les rendez vous de Papier Crayon

Route du Docteur Butaud Centre Social Agora Bourganeuf Creuse

Tarif : 24 – 24 – 24 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 14:00:00
fin : 2026-05-17 17:00:00

Date(s) :
2026-05-17

Atelier papier maché
Ouvert aux enfants accompagnés d’un adulte, aux ados et aux plus grands.
Tarif 24€/pers + adhésion prix libre   .

Route du Docteur Butaud Centre Social Agora Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 88 02 74  atelierdessincouleur@outlook.com

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English : Les rendez vous de Papier Crayon

L’événement Les rendez vous de Papier Crayon Bourganeuf a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Creuse Sud Ouest

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