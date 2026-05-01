Les rendez vous de Papier Crayon Route du Docteur Butaud Bourganeuf

Bourganeuf

Les rendez vous de Papier Crayon

Route du Docteur Butaud Centre Social Agora Bourganeuf Creuse

Tarif : 24 – 24 – 24 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 14:00:00

fin : 2026-05-17 17:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Atelier papier maché

Ouvert aux enfants accompagnés d’un adulte, aux ados et aux plus grands.

Tarif 24€/pers + adhésion prix libre .

Route du Docteur Butaud Centre Social Agora Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 88 02 74 atelierdessincouleur@outlook.com

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English : Les rendez vous de Papier Crayon

L’événement Les rendez vous de Papier Crayon Bourganeuf a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Creuse Sud Ouest