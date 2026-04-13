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LOTO Bourganeuf

LOTO Bourganeuf

LOTO Bourganeuf dimanche 17 mai 2026.

Adresse : Hall Rouchon-Mazérat

Ville : 23400 Bourganeuf

Département : Creuse

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Bourganeuf

LOTO

Hall Rouchon-Mazérat Bourganeuf Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 14:00:00
fin : 2026-05-17 19:00:00

Date(s) :
2026-05-17

Loto avec de nombreux lots à gagner.
Buvette et restauration sur place   .

Hall Rouchon-Mazérat Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine   Bourg.Anim@gmail.com

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English : LOTO

L’événement LOTO Bourganeuf a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Creuse Sud Ouest

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