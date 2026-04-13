LOTO Bourganeuf
LOTO Bourganeuf dimanche 17 mai 2026.
Bourganeuf
LOTO
Hall Rouchon-Mazérat Bourganeuf Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 14:00:00
fin : 2026-05-17 19:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Loto avec de nombreux lots à gagner.
Buvette et restauration sur place .
Hall Rouchon-Mazérat Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine Bourg.Anim@gmail.com
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English : LOTO
L’événement LOTO Bourganeuf a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Creuse Sud Ouest
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