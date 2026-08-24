Cornebidouille, l’exposition ! Médiathèque Parthenay Parthenay

Informations pratiques

Parthenay

Cornebidouille, l’exposition !

Médiathèque Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-02

En octobre, la médiathèque accueille une invitée très spéciale…

Tremblez ! La sorcière Cornebidouille est dans la place. Enfin une exposition sur la sorcière préférée des enfants… surtout ceux qui ne mangent pas leur soupe ! Découvrez l’univers incroyable de Cornebidouille à travers douze illustrations et douze silhouettes de Magali Bonniol. Chaque illustration est accompagnée d’un cartel et d’un QR code proposant un extrait audio de l’album lu par son auteur, Pierre Bertrand. .

Médiathèque Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 42

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English : Cornebidouille, l’exposition !

L’événement Cornebidouille, l’exposition ! Parthenay a été mis à jour le 2026-08-24 par CC Parthenay Gâtine