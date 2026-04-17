CORPO. Le Patio Rennes 29 mai – 6 juin Tarifs : plein 6,50€ – réduit 4,50€ – gratuit enfants – 12 ans – carte sortir

Deux pièces courtes et absurdes écrites et mises en scène par Juliette Dauzet

### Résumé

Ceci est un spectacle en deux parties proposé par un groupe de comédiens et comédiennes amateurs et passionnés qui parlera de bien des sujets dont : les chauves, le téléachat, le scrabble (seulement à l’entracte), le gel hydroalcoolique et les mères qui appellent leur enfant au travail ce qui fait que la ligne

est constamment occupée et c’est assez relou surtout lorsqu’on travaille dans un open space et qu’on cherche à avancer sur un dossier très important et bourré de fautes d’orthographes notamment page 6 où il est écrit dossier avec un « c ».

P.-S. : Ceux qui ont un problème avec les imitateurs de cochon sont priés de ne pas venir à ce spectacle.

[*Je veux mes billets pour Corpo.!*](https://www.compagniefelicita.fr/les-spectacles/corpo)

### Les autres pièces de la saison

* Les Locataires

* Rhapsody !

* CORPO.

* Madame Sans-Gêne

* Le Concours

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-29T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-06T22:00:00.000+02:00

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https://www.compagniefelicita.fr/les-spectacles/corpo

Le Patio square terre-neuve Bréquigny Rennes 35001 Ille-et-Vilaine



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