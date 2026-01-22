Cortège de Saint-Nicolas Épinal

Cortège de Saint-Nicolas

Rendez-vous dès 17h30 pour venir vivre la magie du cortège de Saint-Nicolas dans toute la ville.

Au programme

17h30 La légende de Saint-Nicolas spectacle par les Compagnons d’Eleusis devant le Beffroi de la basilique Saint-Maurice

18h Cortège de Saint-Nicolas

Une soixantaine de chars et ensembles musicaux vous attendent cette année pour un voyage féerique au cœur de la cité spinalienne.

Départ place des Vieux Moulins à 18h organisé par la Société des Fêtes et la Ville d’Épinal

20h Disparition de Saint-Nicolas et feu d’artifice

Pont Sadi-CarnotEnfants

English :

Join us at 5.30pm to experience the magic of the St Nicholas procession through the town.

On the program:

5:30 p.m. The legend of Saint-Nicolas: performance by the Compagnons d’Eleusis in front of the Belfry of the Basilica of Saint-Maurice

6pm Saint Nicholas procession

Some sixty floats and musical ensembles await you this year for a magical journey through the heart of Spinallia.

Departure from Place des Vieux Moulins at 6pm, organized by the Société des Fêtes and the Ville d’Épinal

8pm Disappearance of Saint-Nicolas and fireworks display

Sadi-Carnot Bridge

