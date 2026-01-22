Cortège de Saint-Nicolas Épinal
Cortège de Saint-Nicolas Épinal samedi 5 décembre 2026.
Cortège de Saint-Nicolas
Épinal Vosges
Début : Samedi Samedi 2026-12-05 17:30:00
2026-12-05
Rendez-vous dès 17h30 pour venir vivre la magie du cortège de Saint-Nicolas dans toute la ville.
Au programme
17h30 La légende de Saint-Nicolas spectacle par les Compagnons d’Eleusis devant le Beffroi de la basilique Saint-Maurice
18h Cortège de Saint-Nicolas
Une soixantaine de chars et ensembles musicaux vous attendent cette année pour un voyage féerique au cœur de la cité spinalienne.
Départ place des Vieux Moulins à 18h organisé par la Société des Fêtes et la Ville d’Épinal
20h Disparition de Saint-Nicolas et feu d’artifice
Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 56 32 10 17
English :
Join us at 5.30pm to experience the magic of the St Nicholas procession through the town.
On the program:
5:30 p.m. The legend of Saint-Nicolas: performance by the Compagnons d’Eleusis in front of the Belfry of the Basilica of Saint-Maurice
6pm Saint Nicholas procession
Some sixty floats and musical ensembles await you this year for a magical journey through the heart of Spinallia.
Departure from Place des Vieux Moulins at 6pm, organized by the Société des Fêtes and the Ville d’Épinal
8pm Disappearance of Saint-Nicolas and fireworks display
Sadi-Carnot Bridge
