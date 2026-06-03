Cortisa Star / ultra caro / Emma dj Philharmonie de Paris Paris

Club Days Off s’installe au 5e étage de la Philharmonie pour une soirée hyper : pop, hip-hop, expérimentale, fun. Cortisa Star, la rappeuse américaine au succès viral, est en live aux côtés d’ultra caro, figure novatrice de la scène post-hyperpop passée par PC Music. Emma dj complète cette soirée entre électronique expérimentale, trap et club music contemporaine.

Cortisa Star (live)

En 2026, la rappeuse trans Cortisa Star fête ses 21 ans, l’âge de la majorité dans le Delaware, l’état américain qui l’a vue grandir. Mais elle n’a pas attendu cette année pour s’improviser artiste majeure de la scène hip-hop : en 2024, son single « Fun » retourne TikTok en une minute et onze secondes intenses. L’album E.M.O. (Evil Motion Overload) enfonce le clou d’un drill rap énergisant, expérimental et sans concessions.

ultra caro (live électronique)

Productrice et chanteuse française basée à Londres, ultra caro envoûte avec une synth-pop mélancolique. Ses albums Heartbeats/Heartbreaks (2021), wild at ♡ (2023) et Moonlight Diaries (2025) dessinent des paysages sonores rêveurs. Onirisme du shoegaze, textures numériques et lignes de basse inspirées de la trap, l’équilibre est parfait entre avant-garde et émotion.

Emma dj

Artiste sonore et dj d’origine finlandaise installée à Paris, Emma dj invente un son fait d’électronique expérimentale, de dance et de trap. Ses productions penchent du côté de sonorités dures et brutes, injectées dans des sets qui ont déjà fait danser le Berlin Atonal, la Biennale de Venise, le MoMA PS1 à New York et nombre de soirées underground dans le monde.

Un (Grand) salon pour danser et une terrasse pour chiller avec vue sur le Parc de la Villette et le nord-ouest parisien.

Le samedi 04 juillet 2026

de 19h00 à 23h30

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-04T22:00:00+02:00

fin : 2026-07-05T02:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-04T19:00:00+02:00_2026-07-04T23:30:00+02:00

Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Vélib -> Cité de la Musique (83.81m)

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