Sébastien Jarrousse 4t – Tribute to Branford Marsalis Le Baiser Salé Paris
Sébastien Jarrousse 4t – Tribute to Branford Marsalis Le Baiser Salé Paris samedi 4 juillet 2026.
Depuis toujours, Sébastien Jarrousse a quelque chose de Branford Marsalis dans le son. Pas une copie, non — plutôt une filiation, un esprit. Ça s’entend dans son jeu, dans ce mélange d’élégance et de liberté, dans sa façon de faire respirer chaque phrase, mais aussi dans ses compositions, où l’on retrouve cette exigence et ce goût du risque qui font vibrer la musique de Branford.
Alors pour lui, rendre hommage, ce n’est pas rejouer à l’identique. C’est prendre cette énergie, la faire passer à travers sa propre voix, et la partager. Il propose donc un répertoire qui navigue entre ses propres morceaux et ceux de Branford, comme une conversation vivante entre deux univers qui se répondent.
Et puis, il y a le groupe. Avec Pierre de Bethmann au piano, Olivier Robin à la batterie, Yoni Zelnik à la contrebasse, et Sébastien lui-même aux saxophones ténor et soprano, ça joue, ça échange, ça groove. Ça peut être fin, ça peut être intense, mais surtout, c’est toujours sincère.
Bref, vous venez peut-être avec une idée en tête… et vous risquez bien de repartir avec encore plus que ce que vous étiez venu chercher.
LINE UP :
SÉBASTIEN JARROUSSE sax ténor/soprano
PIERRE DE BETHMANN piano
OLIVIER ROBIN batterie
YONI ZELNIK cbasse
Le samedi 04 juillet 2026
de 19h00 à 21h00
Le samedi 04 juillet 2026
de 21h00 à 23h00
payant Tarif Paris Jazz Club : 23 EUR
Tarif Reduit : 13 EUR
Tarif sur place : 33 EUR
Tarif Web : 28 EUR Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-04T22:00:00+02:00
fin : 2026-07-05T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-04T19:00:00+02:00_2026-07-04T21:00:00+02:00;2026-07-04T21:00:00+02:00_2026-07-04T23:00:00+02:00
Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris
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