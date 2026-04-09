Sébastien Jarrousse 4t – Tribute to Branford Marsalis Le Baiser Salé Paris

Depuis toujours, Sébastien Jarrousse a quelque chose de Branford Marsalis dans le son. Pas une copie, non — plutôt une filiation, un esprit. Ça s’entend dans son jeu, dans ce mélange d’élégance et de liberté, dans sa façon de faire respirer chaque phrase, mais aussi dans ses compositions, où l’on retrouve cette exigence et ce goût du risque qui font vibrer la musique de Branford.

Alors pour lui, rendre hommage, ce n’est pas rejouer à l’identique. C’est prendre cette énergie, la faire passer à travers sa propre voix, et la partager. Il propose donc un répertoire qui navigue entre ses propres morceaux et ceux de Branford, comme une conversation vivante entre deux univers qui se répondent.

Et puis, il y a le groupe. Avec Pierre de Bethmann au piano, Olivier Robin à la batterie, Yoni Zelnik à la contrebasse, et Sébastien lui-même aux saxophones ténor et soprano, ça joue, ça échange, ça groove. Ça peut être fin, ça peut être intense, mais surtout, c’est toujours sincère.

Bref, vous venez peut-être avec une idée en tête… et vous risquez bien de repartir avec encore plus que ce que vous étiez venu chercher.

LINE UP :

SÉBASTIEN JARROUSSE sax ténor/soprano

PIERRE DE BETHMANN piano

OLIVIER ROBIN batterie

YONI ZELNIK cbasse

Le samedi 04 juillet 2026

de 19h00 à 21h00

Le samedi 04 juillet 2026

de 21h00 à 23h00

payant Tarif Paris Jazz Club : 23 EUR

Tarif Reduit : 13 EUR

Tarif sur place : 33 EUR

Tarif Web : 28 EUR Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-04T22:00:00+02:00

fin : 2026-07-05T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-04T19:00:00+02:00_2026-07-04T21:00:00+02:00;2026-07-04T21:00:00+02:00_2026-07-04T23:00:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

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