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Maë Defays ‘A Deeper Ocean’ JASS CLUB PARIS Paris

Maë Defays ‘A Deeper Ocean’ JASS CLUB PARIS Paris

Maë Defays ‘A Deeper Ocean’ JASS CLUB PARIS Paris samedi 4 juillet 2026.

Lieu : JASS CLUB PARIS

Adresse : 141 Rue de Tolbiac

Ville : 75013 Paris

Département : Paris

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Tarif : Tarif réduit : 15 EUR Tarif plein : 19 EUR

À la croisée de la neo-soul, de la pop et du jazz, ses compositions invitent au voyage et puisent du côté de la Caraïbe. Elle célèbre ses racines antillaises à travers une musique infusée par les rythmes afro-caribéens et ses influences latines.

Sensible aux enjeux climatiques, elle affirme à travers son art un lien profond à la nature. Sur scène, Maë nous plonge dans l’univers de ce premier album.

Maë Defays / voix, guitare

Sôra / chœurs

Mattias Di giusto / guitare

Alex Monfort / claviers

Denis Pitalua / basse

Basile Guégen / batterie

Avec son dernier album ‘A Deeper Ocean’, la chanteuse, guitariste et autrice-compositrice Maë Defays nous emmène explorer les profondeurs de l’océan et nos émotions les plus poétiques.
Le samedi 04 juillet 2026
de 19h30 à 20h30
payant Tarif réduit : 15 EUR
Tarif plein : 19 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-04T22:30:00+02:00
fin : 2026-07-04T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-04T19:30:00+02:00_2026-07-04T20:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac  75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/


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