Cosmonaute, Théâtre Le Grand Bleu, Lille

Informations pratiques

Cosmonaute 13 et 14 novembre Théâtre Le Grand Bleu Nord

Tarif Jeune public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-13T20:00:00+01:00 – 2026-11-13T21:00:00+01:00

Fin : 2026-11-14T18:00:00+01:00 – 2026-11-14T19:00:00+01:00

Texte et mise en scène Nicolas Girard-Michelotti

Avec Rosa-Victoire Boutterin, Arnaud Chéron, Karine Pédurand

Arthur vit auprès de sa mère, dans une petite maison à l’orée d’une forêt. Jour et nuit, il attend le retour de son père disparu. Vit-il à présent sur la lune ? Et quel est donc son nom ? À ces questions, sa mère ne répond pas. Un jour, on frappe à la porte. Est-ce enfin son père qui est revenu ? Non : c’est un ogre terrifiant, accueilli par la mère avec un grand sourire.

Dans cette histoire écrite à hauteur d’enfant, l’imaginaire ouvre des chemins là où les mots manquent. Face au silence des adultes, Arthur transforme ses questions en élan : il ose, cherche, explore. Le jeune garçon doit mobiliser tout son courage pour transgresser l’interdit énoncé par sa mère, et affronter le monde étrange et fascinant de la forêt. Dans un univers sensoriel entre rêve et réalité, la maison — cocon rassurant — se déchire pour laisser surgir un monde sauvage, vibrant, plein de mystère et de promesses.

À voir en famille, ce conte initiatique témoigne de la force des récits qui nous aident à avancer et à transformer nos peurs en aventures. Traversée lumineuse et sensible malgré le poids de l’absence, Cosmonaute est un appel à marcher vers l’inconnu pour se saisir de sa liberté.

En partenariat avec Le Grand Bleu, Lille, Scène conventionnée d’intérêt national « Arts, enfance, jeunesse »

AUTOUR DU SPECTACLE

► RENCONTRE AVEC L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

samedi 14 novembre | à l’issue du spectacle | Le Grand Bleu – Lille

Théâtre Le Grand Bleu 36 avenue Marx Dormoy Lille Lille 59000 Bois-Blancs Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatredunord.fr/cosmonaute »}]

Où est ton papa ?

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