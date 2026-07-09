Cosmos Place des Droits de l’Homme Montceau-les-Mines

Informations pratiques

Montceau-les-Mines

Cosmos

Place des Droits de l’Homme L’Embarcadère Montceau-les-Mines Saône-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-10 20:30:00

fin : 2026-12-10

Date(s) :

2026-12-10

Cosmos nous emmène dans un voyage à travers des mondes inconnus, où la science et la compréhension cèdent place à l’imagination. Entre immensité et solitude, dans la nuit éternelle de l’espace intergalactique, planètes et étoiles apparaissent lumineuses et séduisantes ; des espaces lointains, pleins d’harmonie et de beauté, semblent vouloir donner forme à nos rêves ; des créatures hypnotiques et imaginatives se meuvent entre lumière et obscurité. Tant d’errance nous ramène finalement à notre petit monde fragile, perdu dans un océan cosmique plus vaste que notre imagination la plus folle. Un monde dans l’immensité des mondes. .

Place des Droits de l’Homme L’Embarcadère Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 10 lembarcadere@montceaulesmines.fr

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English : Cosmos

L’événement Cosmos Montceau-les-Mines a été mis à jour le 2026-07-09 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)