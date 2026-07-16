Cosy Autumn Challenge : après-midi jeux, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Informations pratiques

Cosy Autumn Challenge : après-midi jeux Mercredi 7 octobre, 16h30 Bibliothèque Mériadeck Gironde

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-07T16:30:00+02:00 – 2026-10-07T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-07T16:30:00+02:00 – 2026-10-07T19:00:00+02:00

Imprégnez-vous de magie et partez à l’aventure le temps d’une après-midi ludique !

Venez découvrir une sélection de jeux de société pour jeunes adultes et adultes, inspirés des univers de la fantasy.

Coopération, stratégie ou aventures épiques : il y en aura pour tous les goûts.

Que vous soyez joueur débutant ou passionné, seul, en famille ou entre amis, rejoignez-nous pour partager un moment convivial.

Rendez-vous à l’espace jeux. Entrée libre et gratuite.

Voir plus d’informations sur la page du Cosy autumn Challenge.

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbibliotheque.bordeaux.fr%2Fagenda%2Fles-evenements%2Fcosy-autumn-challenge&data=05%7C02%7Cm.mistelet%40mairie-bordeaux.fr%7Cc07fbda6f53c4f6c645708ded14463ba%7Cb3dd23de593f4d74bcf9f035c1a2eb24%7C0%7C0%7C639178288822198638%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=I61rQ5G7nxINpquMW%2FD0LK92uZmhEKnIuD5O8NGAtA4%3D&reserved=0 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

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Crédits Tessa Biet