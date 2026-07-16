Cosy Autumn Challenge : Atelier d’écriture, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Informations pratiques

Cosy Autumn Challenge : Atelier d’écriture Samedi 26 septembre, 10h00 Bibliothèque Mériadeck Gironde

Sur inscription, au 05 56 10 30 00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T10:00:00+02:00 – 2026-09-26T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-26T10:00:00+02:00 – 2026-09-26T12:00:00+02:00

Envie de vous essayer à l’écriture et de plonger dans des mondes imaginaires ?

Rejoignez cet atelier d’écriture consacré à la littérature Young Adult, animé par Tessa BIET, autrice de fantasy.

Laissez parler votre imagination et créez vos propres récits dans une ambiance cosy. Aucune expérience n’est nécessaire : il suffit d’avoir envie d’inventer des histoires !

Rendez-vous au 3e étage, à la banque fiction.

Sur inscription, 8 participants maximum, à partir de 15 ans.

Voir plus d’informations sur la page du [Cosy Autumn challenge](Cosy Autumn Challenge – Bibliothèques de Bordeaux)

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ton rendez-vous littéraire Jeunes adultes

Crédits Tessa Biet