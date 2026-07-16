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Cosy Autumn Challenge : Atelier d’écriture, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

samedi 26 septembre 2026 · Bibliothèque Mériadeck · Bordeaux

Cosy Autumn Challenge : Atelier d’écriture, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque Mériadeck
Adresse
85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Sur inscription, au 05 56 10 30 00

Cosy Autumn Challenge : Atelier d’écriture Samedi 26 septembre, 10h00 Bibliothèque Mériadeck Gironde

Sur inscription, au 05 56 10 30 00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T10:00:00+02:00 – 2026-09-26T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-26T10:00:00+02:00 – 2026-09-26T12:00:00+02:00

Envie de vous essayer à l’écriture et de plonger dans des mondes imaginaires ?
Rejoignez cet atelier d’écriture consacré à la littérature Young Adult, animé par Tessa BIET, autrice de fantasy.
Laissez parler votre imagination et créez vos propres récits dans une ambiance cosy. Aucune expérience n’est nécessaire : il suffit d’avoir envie d’inventer des histoires !

Rendez-vous au 3e étage, à la banque fiction.
Sur inscription, 8 participants maximum, à partir de 15 ans.

Voir plus d’informations sur la page du [Cosy Autumn challenge](Cosy Autumn Challenge – Bibliothèques de Bordeaux)

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Crédits Tessa Biet

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