Cosy Autumn Challenge, lire, jouer et découvrir : Clôture gourmande, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Informations pratiques

Cosy Autumn Challenge, lire, jouer et découvrir : Clôture gourmande Samedi 24 octobre, 16h00 Bibliothèque Mériadeck Gironde

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-24T16:00:00+02:00 – 2026-10-24T17:30:00+02:00

Fin : 2026-10-24T16:00:00+02:00 – 2026-10-24T17:30:00+02:00

Les Hobbits le savent bien : un goûter est toujours une excellente façon de conclure une aventure !

Venez célébrer la fin du Cosy Autumn Challenge autour d’un moment gourmand.

Au programme : annonce des lauréats, mini-jeux et échanges autour des livres, de la fantasy et des mondes imaginaires, le tout accompagné de quelques douceurs à partager.

Rendez-vous au 3e étage, espace Jeunes Adultes.

Voir plus d’informations sur la page du Cosy Autumn Challenge.

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbibliotheque.bordeaux.fr%2Fagenda%2Fles-evenements%2Fcosy-autumn-challenge&data=05%7C02%7Cm.mistelet%40mairie-bordeaux.fr%7Cc07fbda6f53c4f6c645708ded14463ba%7Cb3dd23de593f4d74bcf9f035c1a2eb24%7C0%7C0%7C639178288822198638%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=I61rQ5G7nxINpquMW%2FD0LK92uZmhEKnIuD5O8NGAtA4%3D&reserved=0 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

ton rendez-vous littéraire Jeunes adultes

Crédits Tessa Biet