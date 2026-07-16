Cosy Autumn Challenge, lire, jouer et découvrir : Clôture gourmande, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux
samedi 24 octobre 2026 · Bibliothèque Mériadeck · Bordeaux
Informations pratiques
Cosy Autumn Challenge, lire, jouer et découvrir : Clôture gourmande Samedi 24 octobre, 16h00 Bibliothèque Mériadeck Gironde
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-24T16:00:00+02:00 – 2026-10-24T17:30:00+02:00
Fin : 2026-10-24T16:00:00+02:00 – 2026-10-24T17:30:00+02:00
Les Hobbits le savent bien : un goûter est toujours une excellente façon de conclure une aventure !
Venez célébrer la fin du Cosy Autumn Challenge autour d’un moment gourmand.
Au programme : annonce des lauréats, mini-jeux et échanges autour des livres, de la fantasy et des mondes imaginaires, le tout accompagné de quelques douceurs à partager.
Rendez-vous au 3e étage, espace Jeunes Adultes.
Voir plus d’informations sur la page du Cosy Autumn Challenge.
Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbibliotheque.bordeaux.fr%2Fagenda%2Fles-evenements%2Fcosy-autumn-challenge&data=05%7C02%7Cm.mistelet%40mairie-bordeaux.fr%7Cc07fbda6f53c4f6c645708ded14463ba%7Cb3dd23de593f4d74bcf9f035c1a2eb24%7C0%7C0%7C639178288822198638%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=I61rQ5G7nxINpquMW%2FD0LK92uZmhEKnIuD5O8NGAtA4%3D&reserved=0 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
ton rendez-vous littéraire Jeunes adultes
Crédits Tessa Biet
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