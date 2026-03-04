Coucher de soleil Route du Chambon-sur-Lignon Mazet-Saint-Voy
Coucher de soleil Route du Chambon-sur-Lignon Mazet-Saint-Voy mercredi 19 août 2026.
Coucher de soleil
Route du Chambon-sur-Lignon RDV Halle Fermière Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
par enfant supplémentaire
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 19:45:00
fin : 2026-08-19 22:15:00
Date(s) :
2026-08-19
Randonnée accompagnée par Guide Nature Randonnée. Coucher de soleil au sommet du Pic du Lizieux. Dégustation apéritive. A partir de 9 ans.
Route du Chambon-sur-Lignon RDV Halle Fermière Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56
English :
Guided hike by Guide Nature Randonnée. Sunset at the summit of the Pic du Lizieux. Aperitif tasting. Ages 9 and up.
L’événement Coucher de soleil Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme du Haut-Lignon