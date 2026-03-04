Coucher de soleil Route du Chambon-sur-Lignon Mazet-Saint-Voy

Coucher de soleil

Route du Chambon-sur-Lignon RDV Halle Fermière Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

par enfant supplémentaire

Début : 2026-08-19 19:45:00

fin : 2026-08-19 22:15:00

2026-08-19

Randonnée accompagnée par Guide Nature Randonnée. Coucher de soleil au sommet du Pic du Lizieux. Dégustation apéritive. A partir de 9 ans.

English :

Guided hike by Guide Nature Randonnée. Sunset at the summit of the Pic du Lizieux. Aperitif tasting. Ages 9 and up.

