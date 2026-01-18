Coulée du Mont d’Or Pontarlier

Coulée du Mont d’Or

Place d’Arçon Pontarlier Doubs

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

2026-09-12

Organisé par Commerce Pontarlier Centre et le Syndicat Interprofessionnel du Mont d’Or et Jeunes Agriculteurs. En partenariat avec la Ville de Pontarlier.

La Coulée du Mont d’Or revient. Programme en cours d’élaboration. .

Place d’Arçon Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 39 39 03 commercepontarliercentre@wanadoo.fr

