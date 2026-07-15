Informations pratiques

Thionville

Couleur.S Trio

8 place Marie-Louise Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

7

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-11-20 20:00:00

fin : 2026-11-20 23:00:00

Date(s) :

2026-11-20

Pierre Boespflug mêle jazz et univers de Messiaen, explorant le lien entre écriture et improvisation. Son piano déploie un spectre infini de couleurs poétiques, stimulant l’imaginaire. En trio, il sera accompagné de Jérôme Fohrer à la contrebasse et Éric Échampard à la batterie, pour un voyage musical riche et sensible.Tout public

7 .

8 place Marie-Louise Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 25 70 adagio@mairie-thionville.fr

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English :

Pierre Boespflug blends jazz with the world of Messiaen, exploring the connection between composition and improvisation. His piano unfolds an infinite spectrum of poetic colors, stimulating the imagination. In this trio, he will be accompanied by Jérôme Fohrer on double bass and Éric Échampard on drums for a rich and sensitive musical journey.

L’événement Couleur.S Trio Thionville a été mis à jour le 2026-07-07 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME