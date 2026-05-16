Strasbourg

Couleurs Conte

Strasbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-25

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-06-25

Ce festival consacré au conte et à l’oralité invite parents et enfants au voyage et au dépaysement, à travers des histoires réelles ou fictives venues d’autres époques ou d’autres pays. .

Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 23 27 54

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English :

L’événement Couleurs Conte Strasbourg a été mis à jour le 2026-05-19 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg