Couleurs Conte Strasbourg
Couleurs Conte Strasbourg jeudi 25 juin 2026.
Strasbourg
Couleurs Conte
Strasbourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-25
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-06-25
Ce festival consacré au conte et à l’oralité invite parents et enfants au voyage et au dépaysement, à travers des histoires réelles ou fictives venues d’autres époques ou d’autres pays. .
Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 23 27 54
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English :
L’événement Couleurs Conte Strasbourg a été mis à jour le 2026-05-19 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg
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