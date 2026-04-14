Couleurs sauvages, Musée Saint-Remi, Reims

Couleurs sauvages Dimanche 7 juin, 14h00, 16h00 Musée Saint-Remi Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Découvrez les pigments issus du monde animal, comme le rouge de la cochenille ou le noir du bois de cerf, à travers l’histoire et leurs usages dans différents domaines d’application : art, alimentaire et cosmétique. Puis, explorez les autres ressources de colorants naturels et expérimentez une encre, dont vous repartirez avec un échantillon.

Par L’école des jardiniers.

Musée Saint-Remi 53 Rue Simon, 51100 Reims, France Reims 51100 Saint-Remi Marne Grand Est +33326353661 https://musees-reims.fr/fr/musees/musee-saint-remi [{« type »: « phone », « value »: « 03 26 35 36 61 »}] Réalisé au début du XVIIIe siècle par l’architecte rémois Jean Bonhomme à l’emplacement du cloître roman du XIIe siècle, il entoure une fontaine centrale réalisée par Guillaume Coustou au XVIIIe siècle. Le jardin, classé “monument historique”, a été restitué d’après des dessins de la fin du XVIIIe siècle. Bus : lignes U5 ET U6 – arrêt Saint-Remi.

Découvrez les pigments issus du monde animal, comme le rouge de la cochenille ou le noir du bois de cerf, à travers l’histoire et leurs usages dans différents domaines d’application : art, et Puis, …

©Anne Jolly