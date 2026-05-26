Coulisses du musée du Jouet, Musée du Jouet, Moirans-en-Montagne

Coulisses du musée du Jouet Dimanche 20 septembre, 14h15, 15h30 Musée du Jouet Jura

Inscription sur place | Nombre de places limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:15:00+02:00 – 2026-09-20T15:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Après avoir découvert les réserves du musée, enfilez vos gants de conservateur pour nous aider à prendre soin de la collection !

Durée : 1h00

Musée du Jouet 5 Rue du Murgin, 39260 Moirans-en-Montagne, France Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33384423864 https://www.musee-du-jouet.com https://www.facebook.com/Musee.du.jouet.moirans;https://twitter.com/MuseeduJouet [{« owner »: {« uid »: 6593724, « type »: « agenda »}, « lastProcessedAt »: « 2026-05-26T15:22:21.276Z », « data »: [{« eventDuration »: « 60 », « bookingContact »: « reservation@musee-du-jouet.com », « response »: {« passId »: 414575014, « isPending »: false, « addressId »: 22415}, « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « bookingEmail »: « reservation@musee-du-jouet.com », « category »: « EVENEMENT_PATRIMOINE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-05-26T15:22:20.897Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2338126, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-05-26T15:22:21.011Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 463249891, « id »: 1}, {« passId »: 463249892, « id »: 2}]}, « dates »: [{« quantity »: 25, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789906500000, « id »: 1}, {« quantity »: 25, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789911000000, « id »: 2}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-05-26T15:22:21.275Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/414575014 »}] Le musée du Jouet est riche d’une collection de près de 20 000 pièces témoins de 5 000 ans d’Histoire de l’Humanité. Les 700 jouets de la collection Lombard proviennent de 33 pays. Les 3500 jouets de la collection du musée de Canet-en-Roussillon comprennent des jouets remarquables et de très belles pièces antiques (Sumer, Grèce, Byzance,…). Les 700 jouets du Sahara et des Montagnes de l’Atlas constituent une collection unique au monde. Les collections historiques du musée sont constituées de jouets de grandes marques françaises (Jouef, Joustra, Fernand Martin, JEP, SFBJ, Pintel…) et internationales (Fischer Price, Dinky Toys,Mattel aux USA, Meccano en Angleterre, Playmobil en Allemagne, Lego au Danemark, LMB au Québec…) qui viennent enrichir cette collection unique. Le musée est également une vitrine de la production jurassienne de jouets et jeux depuis 1850. Parking public gratuit, bus.

Après avoir découvert les réserves du musée, enfilez vos gants de conservateur pour nous aider à prendre soin de la collection !

© Musée du Jouet