Coup de coeur des lecteurs à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou
samedi 28 novembre 2026 · Beaufort-en-Anjou
Informations pratiques
Beaufort-en-Anjou
Coup de coeur des lecteurs à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou
Médiathèque Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 10:30:00
fin : 2026-11-28
Date(s) :
2026-11-28
Coup de coeur des lecteurs à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou
Rendez-vous à la médiathèque pour parler de vos coups de cœur en bande dessinée, livre jeunesse, roman, documentaire. Pas de limite au plaisir de lire ! C’est ouvert à tous.
À l’issue des rencontres, une brochure créée à partir de vos critiques est éditée pour partager vos lectures.
L’occasion de se rencontrer, d’échanger et de repartir avec de nouvelles lectures !
Ados et adultes .
Médiathèque Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 79 74 11 bibliotheque@beaufortenanjou.fr
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English :
Readers’ favourites at the Beaufort-en-Anjou media library
L’événement Coup de coeur des lecteurs à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-15 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
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