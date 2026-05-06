Amiens

Coup de projecteur sur Les Rites funéraires

2 rue Puvis de Chavannes Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 15:30:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

30 minutes avec un guide pour découvrir nos collections.

Activité comprise dans le prix du billet d’entrée du musée.

Durée 30 minutes.

30 minutes avec un guide pour découvrir nos collections.

Activité comprise dans le prix du billet d’entrée du musée.

Durée 30 minutes. .

2 rue Puvis de Chavannes Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 14 00 museedepicardie@amiens-metropole.com

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English :

30 minutes with a guide to discover our collections.

Included in the price of museum admission.

Duration: 30 minutes.

L’événement Coup de projecteur sur Les Rites funéraires Amiens a été mis à jour le 2026-05-06 par OT D’AMIENS